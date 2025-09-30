Europei ciclismo al via, domani c'è Ganna nella crono

A pochi giorni dalla conclusione del mondiale di ciclismo in Ruanda, che ha visto l'Italia chiudere al primo posto il ranking per nazioni, si torna a gareggiare per i Campionati Europei, giunti alla decima edizione. Le prove continentali si svolgeranno da domani a domenica prossima in Francia, nei dipartimenti della Drome e dell'Ardeche, nel Sud-Est, e l'Italia schiererà subito il suo atleta più atteso, Filippo Ganna, che non ha partecipato alla trasferta africana a Kigali.

A ridosso del primo giorno di gare, che già domani vedrà impegnate tutte le categorie nelle crono individuali, la federciclismo ha diramato i nominativi dei convocati per le prove contro il tempo. Ganna sarà impegnato sia nella crono individuale che nel mixed team relay. Doppio impegno anche per Lorenzo Milesi, già campione del mondo crono U23 a Glasgow, per la campionessa olimpica nella Madison Vittoria Guazzini, che in Australia, nel 2022, ha conquistato il titolo mondiale U23 di specialità, e per Federica Venturelli, già bronzo in Ruanda. La staffetta mista vedrà impegnati quindi Elena Cecchini, Vittoria Guazzini, Federica Venturelli, Marco Frigo, Filippo Ganna e Lorenzo Milesi.

Domani saranno comunicati i convocati per le prove su strada, che culmineranno sabato con la prova donne elite e domenica con la gara uomini elite, alla quale prenderà parte anche il campione del mondo 2025, Tadej Pogacar, come inevitabile favorito. A cercare di impedirgli il bis saranno tra gli altri Remco Evenepoel e Jonas Vingegaard, col belga che cercherà di fare sua anche la cronometro di domani.