Europei ciclismo: argento per l'Italia nella staffetta mista

La staffetta dell'Italia ha conquistato la medaglia d'argento nella staffetta mista a cronometro agli Europei di ciclismo, in corso in Francia. Il sestetto azzurro composto da Filippo Ganna, Lorenzo Milesi, Marco Frigo, Vittoria Guazzini, Elena Cecchini e Federica Venturelli è stato battuto per una manciata di secondi dalla Francia. Il bronzo è andato alla Svizzera.

La squadra di casa, argento nella stessa prova ai mondiali di Kigali, ha battuto di poco meno di sette secondi l'Italia che era campione continentale uscente, coprendo il percorso in 47'42''70. La staffetta azzurra è stata la migliore nella frazione maschile, mentre il miglior tempo nella frazione femminile è stato della Francia che è riuscita a superare le azzurre nelle ultime frazioni di gara.