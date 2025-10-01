Europei ciclismo: Ganna argento nella crono, oro Evenepoel

Filippo Ganna ha conquistato la medaglia d'argento nella cronometro elite agli Europei di ciclismo in corso in Francia. Il campione azzurro si è dovuto inchinare solo all'attuale dominatore della specialità, il belga Remco Evenepoel, che dopo l'oro ai Mondiali in Ruanda si è ripetuto anche a livello continentale. Evenepoel ha chiuso la sua prova col tempo di 28'26'', alla media di 50.63 kmh, precedendo Ganna di 43 secondi. La medaglia d'argento è andata al danese Niklas Larsen, staccato di 68 secondi. In gara per l'Italia c'era anche Lorenzo Milesi, che ha chiuso oltre il decimo posto.