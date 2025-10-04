Europei ciclismo: oro strada a Vollering, Longo Borghini decima

Continua il dominio orange tra le donne Elite agli Europei di ciclismo, con Demi Vollering che allunga la striscia di successi olandesi, serie interrotta solo nel 2018 da Marta Bastianelli. L'olandese vince il titolo europeo su strada 2025, davanti alla polacca Niewiadoma e, terza, alla connazionale Van der Breggen. Elisa Longo Borghini, prima delle italiane, chiude al decimo posto, a 4'42" dalla vincitrice. La campionessa piemontese, come sempre, analizza freddamente la prestazione: "Ho provato a seguire la Vollering ma improvvisamente le gambe non andavano più. Semplicemente oggi sono andata piano, le gambe erano vuote."

Sul percorso della francese Drome Ardeche, la corsa entra nel vivo sulla salita di Saint-Romain-de-Lerps, a 40 chilometri dalla conclusione. Attacca la Vollering, rispondono Longo, Niewiadoma e Van der Breggen. A un nuovo scatto dell'olandese prova a tenere le ruote l'azzurra, ma rimbalza indietro. In quel momento si spegne la luce per la Longo Borghini, che perde le ruote delle altre due inseguitrici per essere pian piano superata anche dalle sopraggiungenti.

Domani, chiusura con la prova su strada Elite uomini, 202.5 km con partenza prevista alle 11.45. Per l'Italia in gara Alberto Bettiol, Marco Frigo, Gianmarco Garofoli, Christian Scaroni e Diego Ulissi.