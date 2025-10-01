Europei ciclismo: Reusser vince l'oro crono donne, Guazzini 12/a

La svizzera Marlene Reusser ha vinto la prova a cronometro donne elite agli Europei di ciclismo in corso in Francia. Dodicesimo posto per Vittoria Guazzini, l'unica azzurra in gara. L'elvetica, appena laureatasi campionessa del mondo in Ruanda, ha fatto il bis, coprendo i 24 chilometri del percorso in 33'06''83, alla media di 43,48 kmh.

Sul podio sono salite anche la norvegese Mie Bjorndal Ottestad, argento, e l'olandese Mischa Bredewold, bronzo, staccate rispettivamente di 49 e 51 secondi da Reusser. Quarto posto per un'altra norvegese, Katrine Aalerud, che inizialmente era stata accreditata del terzo tempo, poi rivisto per due centesimi in favore della olandese. Guazzini ha accusato un distacco di 2'15''.