Europei curling, azzurre d'argento

Storico argento agli Europei di curling in corso ad Aberdeen, in Scozia, per l'Italia femminile. Le azzurre hanno perso la finale sul filo di lana, chiudendo 6-5 con la Svizzera, ma portano in dote la quarta medaglia azzurra della storia in campo femminile, la terza d'argento. L'Italia ha eguagliato il proprio miglior risultato di sempre. A conseguirla è stata la squadra femminile composta da Stefania Constantini, Elena Antonia Mathis, Giulia Zardini Lacedelli e Angela Romei. Il quartetto, accompagnato da Marta Lo Deserto nel ruolo di riserva, è stato guidato dall'allenatrice Violetta Caldart sotto la supervisione del Direttore Tecnico Claudio Pescia. In finale, il team azzurro ha dovuto inchinarsi alla Svizzera campionessa del mondo in carica, giunta imbattuta alla partita decisiva per il titolo continentale. L'argento odierno si aggiunge a quelli del 1982 e del 2006. Nel primo caso l'Italia si arrese alla Svezia, nel secondo alla Russia. Si tratta della quarta medaglia di sempre nell'ambito della manifestazione continentale, nata nel 1975. Nel 2017 è stato conquistato un bronzo.