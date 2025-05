Europei di canottaggio: dieci equipaggi azzurri in gara a Plovdiv

Iniziano domani a Plovdiv, in Bulgaria, gli Europei di canottaggio. Saranno dieci gli equipaggi azzurri in gara nel primo appuntamento del quadriennio olimpico per la Nazionale Senior e Pararowing diretta da Antonio Colamonici. La prima giornata, con inizio gare alle 9.30 locali (le 8.30 in Italia), sarà dedicata alle batterie.

Il primo a scendere in acqua sarà Giacomo Perini nella specialità del singolo PR1 Pararowing. Sarà poi il momento del due senza femminile, con Alice Codato e Laura Meriano, e del due senza maschile con Nunzio Di Colandrea e Giovanni Codato. Quarto equipaggio in gara il doppio maschile di Gabriel Soares e Niels Torre. Kiri English-Hawke, Silvia Terrazzi, Clara Guerra e Giorgia Pelacchi difendono i colori azzurri nel quattro senza femminile. Subito dopo tocca al quattro senza maschile con Giovanni Abagnale, Davide Comini, Alfonso Scalzone e Alessandro Gardino. Grande attesa poi per il quattro di coppia maschile, con i finanzieri Giacomo Gentili, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Matteo Sartori. Il settore di coppia maschile si completa poi con la batteria del singolista Davide Mumolo.

La prima giornata si chiuderà con le prove delle ammiraglie. L'otto femminile vedrà alla prova Laura Meriano, Alice Codato, Kiri English-Hawke, Silvia Terrazzi, Clara Guerra, Giorgia Pelacchi, Stefania Gobbi ed Elisa Mondelli (timoniere Emanuele Capponi). Per l'otto maschile scendono in acqua Giovanni Codato, Nunzio Di Colandrea, Giovanni Abagnale, Francesco Pallozzi, Alfonso Scalzone, Alessandro Gardino, Salvatore Monfrecola e Davide Comini (timoniere Alessandra Faella).