Europei di canottaggio: tre medaglie per l'Italia a Plovdiv

Parte bene l'avventura per l'Italia a Plovdiv, in Bulgaria, per gli Europei di canottaggio: nel corso della prima giornata di finali sono tre le medaglie conquistate dagli azzurri: conquistano l'argento il due senza femminile (Laura Meriano, Alice Codato) e quello maschile (Nunzio Di Colandrea, Giovanni Codato), mentre il singolista Giacomo Perini si aggiudica il bronzo nel Pararowing PR1.

Buoni piazzamenti per la squadra del dt Antonio Colamonici anche nelle altre sei finali disputate: quarto posto per il doppio maschile (Niels Torre, Gabriel Soares), quinto posto per i due equipaggi, maschile e femminile, del quattro senza.