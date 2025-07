Europei donne: Italia sfida Portogallo per pass ai quarti

La vittoria all'esordio con il Belgio ha caricato l'ambiente della nazionale femminile ma, come chiesto da coach Andrea Soncin, ora la testa è tutta alla prossima sfida con il Portogallo. Lunedì l'Italia torna in campo per la seconda giornata del Gruppo B degli Europei in corso in Svizzera: le azzurre vanno alla ricerca della vittoria che potrebbe significare la qualificazione ai quarti con una partita di anticipo. Le portoghesi, infatti, sono uscite sconfitte per 5-0 nella partita di esordio con la campionesse del mondo in carica della Spagna: una seconda sconfitta significherebbe per loro l'addio al torneo. Stesso discorso per il Belgio che contro le Furie rosse è chiamato a fare risultato per sperare ancora di continuare. Nella terza ed ultima giornata del girone l'Italia se la vedrà con la favoritissima Spagna, e sarebbe meglio arrivarci già con la sicurezza del passaggio del turno, anche se con il Portogallo non sarà una passeggiata.

Dopo la seduta di scarico di ieri, nel ritiro di Weggis le Azzurre hanno iniziato a preparare l'incontro. La squadra ha raggiunto Ginevra, dove allo Stade de Genève - che con i suoi oltre 31mila posti è il terzo impianto più grande del Paese dopo il St. Jakob-Park di Basilea e il Wankdorf di Berna.

"Non credo che rivedremo un primo tempo come quello di Sion. Partiremo meno contratte e cercheremo fin da subito di renderci molto più pericolose rispetto ai primi 90', sfruttando meglio le nostre caratteristiche offensive". spiega Cecilia Salvai che contro il Belgio ha tagliato il traguardo delle 60 presenze in Nazionale maggiore. "Loro - aggiunge il difensore della Juventus - arrivano da una sconfitta molto importante con la Spagna e avranno tanta voglia di riscattarsi. Hanno giocatrici molto pericolose e brave nell'uno contro uno quindi servirà tanta attenzione, a livello individuale e di squadra". L'8 giugno 2018, Salvai proprio con il Portogallo trovò il primo gol in azzurro, un acuto che al 'Franchi' di Firenze chiuse il match e permise alla squadra di festeggiare il ritorno alla fase finale del Mondiale dopo 20 anni di attesa: "Ovviamente il pensiero a quel gol c'è e dovesse succedere di nuovo sarei felicissima: quando mi troverò nell'area avversaria proverò a scordarmi di essere un difensore".

La sfida di lunedì con il Portogallo a Ginevra sarà trasmessa in diretta da Rai 2 alle 21. Allo stadio saranno presenti il presidente federale Gabriele Gravina ed il segretario generale Marco Brunelli.