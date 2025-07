Europei donne: la Spagna travolge 4-0 il Portogallo

La Spagna travolge il Portogallo agli Europei femminili di calcio nella sua prima partita nel Gruppo B, lo stesso dell'Italia. A Berna le "furie rosse", nonostante l'ingresso tardivo dalla panchina del doppio pallone d'oro Aitana Bonmati reduce da un lungo infortunio, si sono imposte per 5-0.

In gol Esther Gonzalez (al 2' e al 43'), Vicky Lopez (al 7'), Alexia Putellas (al 41') e Cristina Martin-Prieto (al 48' del secondo tempo). La Spagna conquista la testa del girone tre punti, gli stessi dell'Italia, ma con una migliore differenza reti. Nel prossimo turno le spagnole affronteranno il Belgio, mentre le azzurre giocheranno contro il Portogallo.

Entrambe le partite di oggi del Gruppo B sono state precedute da un minuto di silenzio in onore dell'attaccante portoghese del Liverpool Diogo Jota e suo fratello André, morti nella notte tra mercoledì e giovedì in un incidente stradale in Spagna.