Europei nuoto: 10 km donne, argento e bronzo per l'Italia

Italia sul podio agli europei di nuoto in acque libere in corso a Belgrado. Nella 10 km femminile è doppietta azzurra, ma d'argento e di bronzo con Barbara Pozzobon seconda in 2 ore 00'54"9 e Giulia Gabbrielleschi, terza in 2 ore 00'58"5. Vince allo sprint la tedesca Leonie Beck in 2h00'54"8. L'altra azzurra Veronica Santoni, è sedicesima con 2h01'58"8.