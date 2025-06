Europei scherma: Bianchi oro nel fioretto maschile

Guillaume Bianchi ha conquistato la medaglia d'oro nel fioretto maschile agli Europei di scherma in corso a Genova. In finale l'azzurro ha battuto 15-5 il francese Anane. Medaglia di bronzo per Tommaso Marini. Due medaglie di bronzo nella spada femminile: sono quelle di Sara Maria Kowalczyk e Alberta Santuccio, entrambe sconfitte in semifinale.