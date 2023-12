Europei vasca corta: argento per le staffette azzurre 4x50 sl

Due argenti per le staffette azzurre nella prima giornata dei 22esimi campionati europei in vasca corta, ospitati a Otopeni, in Romania. La prima medaglia è nella 4x50sl donne, con Silvia Di Pietro, Costanza Cocconcelli, Chiara Tarantino e Sara Curtis, che nell'ultima frazione scavalca in un colpo Olanda, Danimarca e Gran Bretagna per salire sul podio alle spalle della sola Svezia. Cinque minuti, sulla stessa distanza, Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri, Thomas Ceccon e Alessandro chiudono dietro ai britannici. Nell'altra finale di giornata, Marco De Tullio e Matteo Ciampi, rispettivamente bronzo e argento a Kazan 2021, hanno completato al quinto e sesto posto i 400 sl. Hanno invece conquistato l'accesso alle finali di domani Curtis dei 50sl donne e Lorenzo Mora nei 50 dorso.