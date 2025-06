Europeo Under 21: Germania batte Inghilterra 2-1 e sfida l'Italia nei quarti

La Germania ha battuto 2-1 l'Inghilterra ed ha vinto, a punteggio pieno, il gruppo B dell'Europeo Under 21 di calcio. I tedeschi saranno quindi gli avversari dell'Italia, domenica 22 giugno, nei quarti di finale. Le reti della Germania, entrambe nel primo tempo, sono state segnate da Knauff al 3' e Weiper 33'. Per l'Inghilterra ha dimezzato lo svantaggio Scott al 31' della ripresa. Nel finale é entrato in campo per la Germania l'attaccante Nicolo Tresoldi, nato a Cagliari, ma naturalizzato tedesco.