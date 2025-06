Europeo Under 21: Lorenzo Pirola guida la preparazione dell'Italia a Tirrenia

"Stiamo spingendo negli allenamenti, siamo carichi, e anche nelle partitelle, nessuno vuole perdere. E' importante perché a una settimana dall'Europeo siamo già entrati nell'ottica di voler vincere le partite. Giocando con le nostre idee e la nostra intensità possiamo mettere in difficoltà tutti. E abbiamo una gran voglia di portare a casa questo trofeo". Il capitano della nazionale Under 21, Lorenzo Pirola, racconta così questo ultimi giorni della preparazione a Tirrenia in vista dell Europeo al via la settimana prossima.

Reduce da una stagione in cui ha conquistato campionato e Coppa di Grecia, il difensore 22enne dell'Olympiacos si prepara a vivere il suo terzo Europeo: "Due anni fa ero un po' più piccolo e c'erano giocatori come Tonali, Carnesecchi e Cambiaso. Ora - ha detto in un'intervista al sito della Figc -mi sento uno dei leader di questa squadra e posso dire che il nostro è un gruppo compattissimo, anche fuori dal campo. In due anni non c'è mai stato un problema tra di noi e il fatto di stare bene insieme è fondamentale, forse anche più dell'aspetto tecnico perché poi in campo devi avere la voglia di lottare per il tuo compagno".

Domenica è prevista la partenza per la Slovacchia e il primo obiettivo è quello di superare il girone: "La prima partita è forse la più importante, se vinci con la Romania poi magari riesci a qualificarti già con la Slovacchia. Se perdi, invece, devi fare sei punti nelle altre due gare - ha affermato Pirola -. Il calcio regala sempre sorprese ma sulla carta preferirei arrivare già qualificato al match con la Spagna". Per quanto riguarda un'ipotetica griglia di partenza, Pirola ha le idee chiare: "Parto dal presupposto che siamo forti. Metto davanti un primo gruppo con Francia, Inghilterra e Spagna e subito dopo noi, il Portogallo e l'Olanda".