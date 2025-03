Eusebio Di Francesco: "Venezia deve concretizzare per la salvezza"

"Abbiamo fatto un'ottima prestazione ma la porta resta piccolissima per chi, come noi, da tempo, non trova la via della rete su azione: dobbiamo cercare di allargarla al più presto, perché mancano solo 9 partite e servono punti". Lo ha detto Eusebio Di Francesco, in conferenza stampa, dopo il pareggio casalingo del suo Venezia con il Napoli.

"Ci manca solo la capacità di concretizzare - ha specificato - perché abbiamo veramente messo in difficoltà il Napoli e abbiamo avuto anche occasioni per portare a casa i tre punti nel finale. La squadra mi è piaciuta tantissimo, sia in fase difensiva, sia offensiva. Peccato, perchè i nostri straordinari tifosi, che meritano la salvezza, così come la squadra che si sta applicando tantissimo, aspettano da troppo tempo la gioia della vittoria".