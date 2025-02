Eusebio Di Francesco: "Venezia deve crescere e restare attaccato al treno salvezza"

"Basta errori, il tempo stringe, dobbiamo fare punti e restare attaccati al treno salvezza. Non possiamo farci saltare in tre, da un difensore centrale, sono situazioni cruciali in cui dobbiamo crescere". E' quanto ha affermato Eusebio Di Francesco, in conferenza stampa, dopo la sconfitta per 3-2 del suo Venezia a Udine, giunta al culmine di una serpentina di Solet che ha fornito l'assist decisivo a Iker Bravo.

"Ci serve un attaccante centrale - il suo appello alla società - poi io faccio con ciò che ho, perché sono abituato a lavorare con questi ragazzi, che mi stanno dando tanto. In questo mese di gennaio, è successo di tutto, abbiamo avuto un sacco di defezioni, una girandola di nuovi arrivi.

Adesso che chiude il mercato - ha concluso - dobbiamo ripartire, metterci tutto alle spalle e ritrovare concretezza e convinzione, perché anche oggi, nel primo tempo, potevamo essere più incisivi. E comunque non molliamo mai e dimostriamo solidità, anche se abbiamo preso tre reti e questo termine sembra stridere".