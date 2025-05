Eusebio Di Francesco: Venezia pronto per la sfida salvezza contro il Cagliari

"Sarà importante portare a casa un risultato positivo in un ambiente non facile, caldo. Troveremo una squadra determinata, che magari poteva pensare di essere già salva, ma in questo campionato vediamo che è difficile ogni partita, vogliamo avere continuità". Lo ha detto Eusebio Di Francesco, in conferenza stampa, presentando la sfida salvezza di domani a Cagliari del suo Venezia.

"È sbagliato guardare la classifica, non mi interessa, siamo focalizzati solo sul Cagliari - ha aggiunto -. Conosco molto bene i loro giocatori, qualcuno l'ho allenato: hanno grande capacità di gamba, la capacità di trasformare l'azione da difensiva ad offensiva, e un giocatore come Piccoli che è cresciuto tantissimo".

Per il tecnico dei lagunari, "sarà una partita combattuta, ci dobbiamo preparare alla battaglia. Abbiamo solo due partite da qui alla fine: dobbiamo cercare di difendere la posizione che ci siamo conquistati con tanta fatica".

"Spesso un palo dentro o un palo fuori possono determinare molto delle nostre carriere - ha osservato -. Vincere ci ha dato consapevolezza. Che può essere sempre un rischio. Può essere una piccola presunzione: è un risultato sudatissimo, ma che non basta per rimanere attaccati a questa categoria". Oltre a Duncan, Svoboda e Condé, tutti gli altri sono a disposizione, è rientrato anche Sagrado.

"Oristanio dopo il gol è più fiducioso. -ha concluso il tecnico dei veneti - Lo avevo detto nel pre-gara della Fiorentina che lo avevo visto più vivo e in palla, è cresciuto e ci potrebbe aiutare tantissimo. Ora qualche gol in più lo stiamo facendo, al di là di chi segni. Yeboah ha avuto molte opportunità, magari si è tenuto il gol per la prossima".