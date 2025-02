Ezio Maria Simonelli: Urgente un Commissario Unico per Rinnovare gli Stadi di Serie A

I problemi del calcio sono molti. In questo momento citerei quello degli stadi come il primo da risolvere. Sono felice che il ministro Abodi la pensi come noi sul fatto che ci sia la necessità di avere un commissario unico per snellire i lavori e le procedure". Così il presidente della Lega di Serie A Ezio Maria Simonelli ai microfoni di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1.

"Faccio riferimento ad una sua intervista di fine anno alla Gazzetta in cui ha annunciato che a gennaio o febbraio avremmo potuto avere un commissario. Mi auguro che entro fine febbraio potremmo avere questo commissario per gli stadi ché sarebbe molto utile. Abbiamo degli stadi che hanno una età di 66 anni. E' il primo punto su cui dobbiamo lavorare", conclude il neo presidente della Lega di Serie A.