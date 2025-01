Ezio Simonelli propone commissario unico per snellire la gestione degli stadi

"Stadi? Ci sono linee interne ed esterne, la linea esterna è avere un commissario unico per gli stadi che snellisca il lavoro, evitando pretesti per bloccarlo. Abbiamo avuto precedenti con le Olimpiadi dove i commissari hanno consentito di avere stadi pronti. A noi piacerebbe un percorso non dico privilegiato, ma più rapido". Lo ha detto il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli, in conferenza stampa dopo l'odierna assemblea dei club.

"La priorità nel dialogo con le istituzioni? Non stiamo chiedendo un qualcosa che è fuori dalle regole, perché le imprese ottengono già dei bonus per investimenti strutturali. Il vivaio è un po' come la ricerca e sviluppo per chi fa marketing o altro. Stiamo chiedendo di applicare cose già esistenti al mondo del calcio - ha proseguito -. Decreto Dignità? Sono temi che sapete ci stanno a cuore, li decideremo insieme col consiglio e poi con la federazione. Però sono tutti temi su cui il calcio vuole un riscontro dal governo: abbiamo il diritto e il dovere di chiedere cose nell'interesse di un movimento che vuole dire tanto per il Paese e per la credibilità che abbiamo all'estero. Nel programma del presidente Figc Gravina ho letto molte cose che ho detto anche io in un'intervista: tolto il decreto crescita, che vorremmo riproporre, tutto il resto è in linea con i nostri programmi"