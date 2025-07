F1: a Silverstone lampo Hamilton, Ferrari guida le prime libere

Lewis Hamilton dà spettacolo nelle prime libere del gp di Silverstone. Il campione britannico, nella prova in casa, ha chiuso davanti a tutti la prima sessione in 1:26.892, precedendo le McLaren di Lando Norris (1:26.915) e di Oscar Piastri (1:27.642). Quarto tempo per l'altra Rossa di Charles Leclerc (1:27.695). Alle 17 le seconde libere.