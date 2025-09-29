F1: addio Hamilton al cane, "Addormentarlo decisione più dura"

"È morto domenica sera, 28 settembre tra le mie braccia". Lewis Hamilton racconta sui social la morte del suo cane Roscoe. "Dopo quattro giorni di lotta, combattendo con tutte le forze che aveva, ho dovuto prendere la decisione più difficile della mia vita e dire addio a Roscoe. Non ha smesso mai di combattere, fino alla fine. Mi sento così grato e onorato di aver condiviso la mia vita con un'anima così bella, un angelo e un vero amico. Portare Roscoe nella mia vita è stata la decisione migliore che abbia mai preso e conserverò per sempre i ricordi che abbiamo creato insieme", ha scritto il pilota Ferrari.

"Anche se ho perso Coco, non mi è mai capitato di dover addormentare un cane prima, anche se so che mia madre e molti amici intimi lo hanno fatto. È una delle esperienze più dolorose e sento un profondo legame con tutti coloro che hanno vissuto la perdita di un amato animale domestico. Anche se è stato così difficile, averlo è stata una delle parti più belle della vita, amare così profondamente ed essere amati in cambio - ha concluso Hamilton - Grazie a tutti per l'amore e il supporto che avete dimostrato a Roscoe nel corso degli anni. È stato davvero speciale assistere e provare emozioni".