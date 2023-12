F1: anche nel 2024 saranno sei le gare sprint

Anche l'anno prossimo ci saranno sei gare sprint ad intervallare la stagione del mondiale di Formula 1, ha annunciato oggi il promotore Formula One. Si svolgeranno durante i Gran Premi di Cina (21 aprile), Miami (5 maggio), Austria (30 giugno), Stati Uniti (20 ottobre), Brasile (3 novembre) e Qatar (1 dicembre). circuiti "che incoraggiano i sorpassi e consentono gare ravvicinate e divertenti", ha spiegato Formula One in un comunicato. Gli ultimi quattro appuntamenti hanno già ospitato uno sprint, mentre per i primi due circuiti - compresa la Cina che farà il suo ritorno dopo cinque anni di assenza a causa della pandemia - si tratterà di una novità. Adottate per la prima volta nel 2021, queste gare sprint mirano a offrire uno spettacolo nell'arco di tre giorni.