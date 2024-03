F1: Arabia; Horner 'Verstappen resta, di altro non parlo'

"Tutti si concentrano sul futuro e il team si sta concentrando sul Mondiale. Verstappen? Arriverà a scadenza di contratto, nel 2028, e continuerà a vincere per la Red Bull". A dirlo è Christian Horner, protagonista assoluto della classica conferenza dei team principal nel weekend del GP d'Arabia Saudita. Al centro, ovviamente, il caso recente che ha tenuto banco nel Circus: le accuse per "comportamenti inappropriati" nei confronti di una dipendente e l'assoluzione a seguito di un'indagine interna della scuderia, che comunque ha creato una spaccatura all'interno del team. Su tutti tra Horner stesso e Jos Versatppen, papà del campione del mondo olandese: "Se io rimango Jos porterà via Max? Tutti si concentrano sul futuro - ha detto appunto Horner - come il team si sta concentrando sul Mondiale. L'inchiesta? La situazione tra le parti è stata chiarita, ma non la renderò pubblica". Poi Horner parla di nuovo di Jos Verstappen: "È lui che ha formato Max, ma parla per se stesso, esattamente come Max parla per se stesso, entrambi abbiamo interesse che suo figlio ottenga i migliori risultati possibili".