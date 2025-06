F1: Austria; Ferrari,Vasseur tornato a casa per motivi personali

Il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, non assisterà al Fp d'Austria di Formula 1, in programma dalle 15 al Red Bull Ring. "Fred non sarà in pista oggi perché è dovuto rientrare a casa per motivi personali", annunciato la Scuderia, aggiungendo che il suo vice, l'ex pilota belga Jerome D'Ambrosio, lo sostituirà al muretto.