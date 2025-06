F1: Austria; Piastri, con Norris l'importante è non scontrarci

"Le regole d'ingaggio in McLaren? L'obiettivo è mantenere le cose nel modo più corretto possibile, ma ci saranno situazioni in cui non potrà essere sempre così in assoluto. Ma l'aspetto principale è quello di non arrivare a scontrarci, cosa che abbiamo fatto bene fino al Canada. E' una situazione difficile da gestire, ma è bello anche questo: vuol dire che stiamo lottando per qualcosa d'importante per il team". Lo dice Oscar Piastri, che parla in conferenza stampa in vista del gp dell'Austria di domenica, sul 'Red BullRing' a Spielberg.

"Voglio avere un'opportunità equa per vincere entrambi i campionati, e questo vale per me come per Norris - dice ancora il pilota australiano -. Ora come ora ciò che vogliamo è questo. Non ho nessuna intenzione d'intraprendere altri discorsi al momento".

"Dopo la gara a Montreal sono andato dai commissari per il contatto con Norris - continua Piastri -, ma ne avevamo parlato prima io e Lando. E lui si era scusato. Tutto passato, vogliamo solo tornare a correre. Cosa cambia da ora? Nulla, siamo sempre liberi di correre e cercheremo di non entrare di nuovo in contatto".

Sul lavoro fatto dalla McLaren, Piastri sottolinea che è stato "ottimo nella gestione delle cose e abbiamo un buon vantaggio nel Mondiale costruttori. È solo qualcosa di positivo avere due piloti competitivi".

In Canada però non tutto è andato liscio: "non eravamo forti come speravamo, ci auguriamo si sia trattato solo di un'anomalia. Ma abbiamo capito cosa è andato storto e sono fiducioso. Il caldo potenzialmente potrebbe aiutarci, ma non credo sia la cosa che faccia di più la differenza quest'anno. Credo la pista si addica molto a noi".