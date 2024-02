F1: Bahrain; Hamilton è il più veloce nelle 2/e libere

E' di Lewis Hamilton su Mercedes il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del gran premio del Bahrain, primo appuntamento del mondiale di formula 1 2024. Il 7 volte campione del mondo ha chiuso in 1:30.374. Secondo crono per l'altra Mercedes, quella di George Russell, terzo tempo per Fernando Alonso su Aston Martin. Quarta la prima delle Ferrari, quella di Carlos Sainz, mentre Charles Leclerc archivia la giornata con il nono posto. Sesto tempo per il campione del mondo in carica, Max Verstappen. Nella sessione di prove del mattino il più veloce era stato Daniel Ricciardo sulla Racing Bulls.