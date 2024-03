F1: Barhain; Sainz 'sessione tirata, come prima qualifica è ok'

"È stata una sessione tiratissima, e come prima qualifica della stagione non c'è male". Carlos Sainz si mostra soddisfatto del quarto posto in griglia nel gp del Barhain che inaugura il mondiale. "In Q3 non siamo riusciti a mettere insieme il giro, ma la nostra quarta posizione in griglia è abbastanza buona per il via domani - dice lo spagnolo della Ferrari -. Dai test della scorsa settimana sappiamo di avere migliorato il nostro passo gara rispetto all'inizio del 2023, quindi non vedo l'ora di essere in gara e scoprire se davvero abbiamo il ritmo che desideriamo. Vogliamo iniziare questo mondiale con una bella prestazione".