F1: Brasile; Ferrari Sainz testa coda e ritiro, entra safety-car

A 29 giri dalla fine del Gran Premio del Brasile si ritira la Ferrari di Carlos Sainz a causa di in testa coda e della successiva uscita di pista con la Rossa a muro che causa anche l'entrata in pista della safety-car- Al momento dell'incidente lo spagnolo era tredicesimo in una gara che lo ha visto partire nelle retrovie e mai protagonista.