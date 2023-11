F1: Brasile, Norris su McLaren in pole per la Sprint

Lando Norris è stato il più veloce al termine della Shootout che ha stabilito la griglia della Sprint Race di F1 in Brasile, in programma alle 19:30 italiane. Il britannico condividerà la prima fila con la Red Bull di Max Verstappen. In seconda Sergio Perez e George Russell. Settima e nona le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz. La Q1 è stata segnata dall'uscita di pista di Esteban Ocon. Nel suo ultimo giro veloce il francese della Alpine ha colpito l'Aston Martin di Fernando Alonso prima di finire la sua corsa contro il muro. L'incidente, sotto inchiesta per accertare le responsabilità dei piloti, ha interrotto la sessione quando mancavano 33" da disputare. Ocon, uscito indenne dalla vettura piuttosto danneggiata, partirà 16mo nell'ultima Sprint della stagione.