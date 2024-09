F1: Domenicali,chiudere rinnovo per GP Monza prima possibile

"Siamo positivi per cercare di chiudere l'estensione il prima possibile. Dobbiamo ragionare in senso anticipato. Definire e fare i lavori il più prestpossibile, in tempi brevissimi. È uno degli elementi più rilevanti da affrontare, senza aspettare l'ultimo minuto". Lo afferma il presidente e ad di Formula One Group Stefano Domenicali, a margine della presentazione all'autodromo di Monza del Gran Premio di Formula 1. "È bello aver visto la prima fase dei lavori completata nei tempi definiti - continua Domenicali -. Ma ora dobbiamo fare in mondo che quello che manca sia completato in tempi certi: questo è il tema fondamentale. Per quanto riguarda le condizioni economiche, dal contratto con tutte le autorità e imprese che devono seguire le cose, si troverà la quadra". L'accordo in essere è in scadenza nel 2025.