F1: dossier e accuse a Horner, il futuro di Verstappen incerto

Nuove accuse - contenute all'interno di un dossier di 19 pagine, pubblicato online, che rivela anche il nome della sua principale accusatrice - rischiano di abbattersi come una nuova tempesta sul team principal della Red Bull Christian Horner, fotografato in Bahrein, dove si è corso nell'ultimo fine settimana, nel mezzo di una accesissima discussione con Jos Verstappen, padre del campione del mondo, uno dei suoi critici più accesi. Nonostante solo mercoledì scorso sia stato prosciolto dalle accuse di "comportamento coercitivo" verso una collega di scuderia, non sembra esserci pace per il marito dell'ex Spice Girls, Geri Halliwell. Tutti gli sforzi di Horner per superare indenne lo scandalo che ha riempito le pagine dei tabloid di Sua maestà nelle ultime settimane sembrano essere stati vanificati dalla pubblicazione di un'indagine sul suo caso, condotta dalla rivista specializzata BusinessF1 Magazine. Una lunga e dettagliata inchiesta giornalistica contenente nuove accuse contro Horner, nella quale non solo è stato rivelato il nome della sua principale accusatrice, ma anche messa in luce la lotta per il potere ai vertici della Red Bull. Fonti vicine a Horner - scrive oggi il quotidiano britannico Times - hanno liquidato il pezzo come "pieno di inesattezze", ma sono molti gli osservatori che ritengono l'articolo altamente rischioso per il futuro del manager inglese. Il direttore del sito specializzato, Tom Rubython, difendendo il lavoro della sua redazione, ha ammesso di non aver concesso il diritto di replica alla Red Bull prima della pubblicazione dell'indagine. "Non l'ho fatto perché se avessi avvisato Horner prima dell'uscita, il suo team legale mi avrebbe sicuramente fermato con un'ingiunzione. Adesso viceversa sarà più difficile che accada, anche perché noi abbiamo una certa reputazione". E così anche il futuro di Max Verstappen appare incerto: le voci, ma solo quelle, si rincorrono e vorrebbero il campione del mondo lontano dalla scuderia austriaca e con un possibile approdo in Mercedes.