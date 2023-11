F1: Elkann, 'stagione deludente, trasformare pole in vittorie'

"E' stata una stagione deludente per come è finita ad Abu Dabhi dove per poco non siamo arrivati secondi in campionato. Nell'ultimo quarto di campionato ci siamo giocati seriamente il secondo posto. Eravamo in gara anche con Red Bull. Se si guarda alle pole position che abbiamo ottenuto quest'anno è un numero molto alto. Ora dobbiamo spingere nei prossimi campionati per convertire maggiori pole in vittore". Lo ha detto John Elkann, amministratore delegato di Exor, in occasione dell'Investor Day.