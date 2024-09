F1: Ferrari, Loic Serra direttore tecnico del telaio

Novita' nel team della Ferrari: Maranello ha annunciato di aver "affidato il ruolo di Technical Director Chassis a Loic Serra". Francese, classe 1972, proveniente dalla Mercedes, Serra era stato annunciato già nei mesi scorsi per un ingaggio a partire dal 1/° ottobre ma ora la Ferrari ha definito i suoi ruoli come dt dell'area telaio. Serra, sepcifica la nota della Ferrari, "in questo nuovo ruolo riporterà direttamente al team principal, Fred Vasseur. A Serra faranno dunque capo le divisioni Chassis Project Engineering, affidata a Fabio Montecchi; Vehicle Performance, affidata a Marco Adurno; Aerodynamics, affidata a Diego Tondi; Track Engineering, affidata a Matteo Togninalli e Chassis Operations, affidata a Diego Ioverno, che mantiene anche la carica di Direttore Sportivo". Il ruolo di di direttore tecnico Power Unit "continua ad essere affidato ad Enrico Gualtieri, che rimane a diretto riporto di Fred Vasseur".