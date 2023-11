F1: furia Vasseur 'Ferrari di Sainz distrutta, è inaccettabile'

"Questa situazione è semplicemente inaccettabile". Dopo le libere 1 interrotte a causa di un tombino sollevato che ha danneggiato gravemente la Ferrari di Sainz il team principal della scuderia di Maranello Frederick Vasseur, è una furia: "L'impatto ha danneggiato completamente la monoscocca, il motore, la batteria. Tutto questo è semplicemente inaccettabile. Non penso che Sainz prenderà parte alla FP2". Per quanto riguarda l'ammontare dei danni, il passaggio sul tombino ha costretto la Ferrari ha cambiare la cellula di sopravvivenza, il motore, il pacco batterie e la centralina della SF-23 di Sainz. Anche sull'Alpine di Esteban Ocon si è dovuti intervenire, sostituendo la cellula di sopravvivenza. Le seconde libere sono state posticipate alle 11 per permettere la messa in sicurezza del circuito cittadino di Las Vegas.