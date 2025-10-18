F1: Gp Austin, Verstappen conquista la pole per la gara sprint

Il pilota della Red Bull Max Verstappen ha conquistato la pole position nella gara sprint del Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1 ad Austin. Il quattro volte campione del mondo ha segnato un tempo di 1:32.143 nel suo giro più veloce, chiudendo con 0,071 secondi di vantaggio sul britannico Lando Norris della McLaren. L'australiano Oscar Piastri, anche lui del team di Woking, ha completato il podio.

Con i risultati odierni, l'olandese ha raggiunto il traguardo di 10 pole position in gare sprint. Il tedesco Nico Hulkenberg della Sauber è stata la grande sorpresa in qualifica, poiché partirà in quarta posizione nella gara di oggi. Il brasiliano Gabriel Bortoleto, a sua volta, è rimasto senza tempo dopo l'annullamento del suo primo giro e partirà ultimo.

La Ferrari ancora una volta non è riuscita a impressionare, con Lewis Hamilton che ha concluso ottavo e Charles Leclerc decimo. L'italiano Andrea Kimi Antonelli della Mercedes partirà in undicesima posizione.

I piloti di F1 torneranno sulla pista americana oggi a partire dalle 14:00 (ora di Brasilia). Dopo la gara sprint, le vetture si sfideranno per la qualificazione alla gara principale di domenica.