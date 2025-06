F1: Gp Austria, Russell primo nelle libere bagnate dalla pioggia

George Russell con la Mercedes ha chiuso al comando la prima sessione di prove libere del Gp d'Austria con il tempo di 1:05.542. Il britannico sulla pista bagnata dalla pioggia ha preceduto Max Verstappen con la Red Bull sulla pista di casa della scuderia; terzo Oscar Piastri con la McLaren. Quarto tempo per il rookie Dunne sull'altra McLaren. Nono tempo per Lewis Hamilton con la Ferrari mentre il giovane Beganovic che ha sostituito Leclerc nelle prime libere ha segnato il 18mo tempo. Undicesimo tempo per Kimi Antonelli con la Mercedes. Alle 17 monoposto ancora in pista, meteo permettendo.