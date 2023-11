F1, GP del Brasile fino al 2030 confermato

Il Gran Premio del Brasile di Formula 1, che si corre sul circuito di Interlagos a San Paolo, è stato prorogato fino al 2030: lo ha annunciato oggi l'ente promotore del campionato del mondo, la Formula 1. In un comunicato stampa pubblicato a margine della 40esima edizione del Gran Premio del Brasile che si disputa questo fine settimana, la F1 evidenzia i "significativi investimenti" fatti a Interlagos "per renderlo un luogo adatto ad ospitare eventi di intrattenimento più grandi". "Il Brasile ha un ricco patrimonio di corse automobilistiche e questo circuito emblematico è molto popolare tra piloti e fan di tutto il mondo", ha ricordato nella nota il n.1 della F1 Stefano Domenicali. "Incarna tutto ciò che rende le corse automobilistiche così affascinanti e non vediamo l'ora di vedere come si svilupperà negli anni a venire per offrire un'esperienza ancora migliore". Presente nel calendario della massima categoria dell'automobilismo dal 1973 al 1980, il GP del Brasile a San Paolo è tornato in programma nel 1990. Oltre alla vittoria della leggenda brasiliana Ayrton Senna nel 1991, Interlagos è stata anche teatro dell'incoronazione del il finlandese Kimi Räikkönen nel 2007 e il britannico Lewis Hamilton nel 2008 contro il brasiliano Felipe Massa. ;