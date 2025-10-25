F1: Gp Messico, Norris il più veloce nelle libere

Lando Norris con la McLaren è stato il più veloce nelle prove libere del Gran Premio del Messico di Formula 1. Il britannico ha preceduto la Ferrari di Lewis Hamilton e la Mercedes di George Russell. Quarto tempo per l'altra Ferrari di Charles Leclerc. Quinto tempo per Oscar Piastri con la McLaren davanti alla Red Bull di Max Verstappen e alla Mercedes di Kimi Antonelli.