F1: Gp Messico, Norris il più veloce nelle libere

Hamilton secondo con la Ferrari, poi la Mercedes di Russell

di Redazione Sport
25 ottobre 2025
Lando Norris con la McLaren è stato il più veloce nelle prove libere del Gran Premio del Messico di Formula 1. Il britannico ha preceduto la Ferrari di Lewis Hamilton e la Mercedes di George Russell. Quarto tempo per l'altra Ferrari di Charles Leclerc. Quinto tempo per Oscar Piastri con la McLaren davanti alla Red Bull di Max Verstappen e alla Mercedes di Kimi Antonelli.

