F1: Gp Olanda, McLaren davanti nelle libere, male le Ferrari

Le McLaren dominano la prima sessione di prove libere a Zandvoort per il Gran Premio d'Olanda di Formula 1. Lando Norris ed Oscar Piastri segnano i due tempi migliori davanti alle sorprendenti Aston Martin di Lance Stroll e Fernando Alonso. Alle loro spalle Alex Albon con la Williams ed il padrone di casa, l'olandese Max Verstappen, con la Red Bull. Settimo George Russell con la Mercedes.

Indietro le Ferrari: Charles Leclerc è quattordicesimo, davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton anche se va detto che le rosse hanno trovato un long run nel finale. Male anche Kimi Antonelli che finisce nella ghiaia con la sua Mercedes e praticamente salta l'intera sessione di FP1.

Alle 16 monoposto nuovamente in pista.