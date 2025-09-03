F1: Hamilton 'in Ferrari a Monza è speciale, darò tutto'

"Darò tutto". È la promessa, in italiano, di Lewis Hamilton ai tifosi della Ferrari. Arrivando a Palazzo Reale per la 'Grand Opening di The House of Peroni Nastro Azzurro', il sette volte campione del mondo non ha nascosto la propria emozione per la prima da pilota Ferrari a Monza. "L'atmosfera è davvero incredibile - aggiunge il britannico, che partirà con una penalità di cinque posizioni -, qua è il meglio, adoro essere qui. I tifosi qua sono così speciali. Il mio primo gran premio da pilota Ferrari a Monza sarà sicuramente speciale".