Acquista il giornale
Acquista il giornale
ULTIM'ORA

F1: Hamilton-Leclerc, uno-due Ferrari a Monza

Prime prove libere perfette per la Rossa, McLaren si nascondono

di Redazione Sport
5 settembre 2025
Prime prove libere perfette per la Rossa, McLaren si nascondono

Prime prove libere perfette per la Rossa, McLaren si nascondono

XWhatsAppPrint

Le Ferrari accendono subito il Gran Premio d'Italia nella prima sessione di prove libere a Monza: primo Lewis Hamilton (1'20''117), secondo Charles Leclerc (+0.169). Terza la Williams di Carlos Sainz (+0.533), davanti alla Red Bull di Max Verstappen (+0.575) e alla Mercedes di Kimi Antonelli (+0.823).

Le McLaren grandi favorite si sono un po' nascoste, con Lando Norris sesto (+0.904), mentre la vettura di Oscar Piastri è stata affidata al rookie Alexander Dunne: una prova non indimenticabile per lui, sedicesimo.

Leclerc è stato protagonista di una manovra contestata da qualche squadra rivale per aver superato Hulkenberg proprio in regime di bandiera rossa per un'uscita di pista del francese Hadjar, ma i commissari l'hanno assolto.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su