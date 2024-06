F1: Hamilton vola nelle seconde libere in Spagna, Sainz insegue

E' di Lewis Hamilton il miglior tempo nelle seconde prove libere del gp di Spagna. Il britannico della Mercedes ha chiuso al comando in 1:13.264, davanti alla Ferrari di Carlos Sainz, terza la McLaren di Lando Norris (il più veloce nella prima sessione). Quinto tempo per la Red Bull di Max Verstappen alle spalle della sorpresa Gasly. Sesto crono per Charles Leclerc.