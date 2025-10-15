F1: la Mercedes conferma Antonelli e Russell per il 2026

Il team Mercedes di Formula 1 ha confermato l'italiano Andrea Kimi Antonelli e il britannico George Russell come coppia di piloti per il 2026. "Volevamo prenderci il tempo necessario, gestire le trattative in modo adeguato e assicurarci che tutti, da entrambe le parti, fossero soddisfatti. Sono contento di esserci riuscito - afferma il team principal, Toto Wolff -. Kimi e George e Kimi hanno dimostrato di essere una coppia forte e siamo entusiasti di continuare il nostro viaggio insieme".

"Sono davvero entusiasta di continuare con il team - le parole di Antonelli -. Ho imparato tantissimo nella mia prima stagione in Formula 1, sia nei momenti positivi sia in quelli più difficili. Tutto questo mi ha reso più forte, non solo come pilota, ma anche come compagno di squadra. Il nostro obiettivo ora è concludere quest'anno alla grande e assicurarci il secondo posto nel campionato costruttori".

"Il prossimo anno sarà il mio decimo da quando ho firmato con la Mercedes nel 2017 - il commento di Russell -. Finora è stata una partnership così lunga e proficua con il team e non vedo l'ora di scoprire cosa mi riserva il futuro, soprattutto perché nel 2026 ci sarà uno dei più grandi cambiamenti regolamentari nella storia di questo sport. Siamo tutti concentrati sul successo e, personalmente, sul costruire su quella che è stata finora la mia stagione migliore".