F1: Las Vegas; Sainz 'ancora dispiaciuto per ieri'

"Abbiamo dominato le qualifiche dopo un venerdì difficile; abbiamo messo a posto la macchina e monopolizzato la prima fila; mi sarebbe piaciuto essere primo, ma alla fine cambia poco: sono ancora dispiaciuto per ieri, sono di pessimo umore per quello che è successo. Cerco di non mostrarlo ma la sensazione è questa". Così Carlos Sainz al termine delle qualifiche del gran premio di Las Vegas dove, nonostante il 2/o tempo partirà 12/o per la penalità inflittagli ieri. "Domani tutto dipenderà dalla partenza - aggiunge - il passo lo abbiamo, mi piacerebbe lottare per la vittoria con Charles e Max ma dovrò fare una gara di rimonta, sarà complicato".