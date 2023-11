F1: Las Vegas; tombino danneggia monoposto, libere 1 durano 9'

Male inizia il fine settimana di Formula 1 a Las Vegas, dove le prime prove libere sono durati appena 9 minuti a causa di un tombino sollevato sul circuito cittadino che ha danneggiato diverse monoposto. A farne le spese più di tutti è stata la Ferrari di Carlos Sainz, che ha colpito il tombino sollevato distruggendo il fondo della monoposto. La sessione è stata interrotta, mentre si sta ancora lavorando sulla pista per metterla in sicurezza e la seconda sessione, che doveva partire alle 9 ora italiana, è slittata. Ancora non c'è l'ufficialità da parte della FIA, ma si va verso la ripresa alle 11/11.30 con un'ora e mezzo di prove libere 2 per recuperare il tempo perso nella prima.