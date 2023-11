F1: Las Vegas; Vasseur 'uno dei migliori Gp della stagione'

"Questa prima gara qui a Las Vegas ha regalato lo spettacolo che tutti si aspettavano, complimenti dunque a Formula 1, perché è stato uno dei migliori Gran Premi della stagione". Parola di Frédéric Vasseur, team principal della Ferrari al termine del Gran Premio di Formula 1 a Las Vegas. "Da parte nostra ci sono diversi spunti positivi - aggiunge il manager francese - anche se non è stata una gara semplice, con Safety Car, duelli avvincenti e sorpassi strepitosi. Abbiamo ottenuto dei punti molto importanti e non siamo andati lontani dalla vittoria con Charles, che avrebbe meritato quel risultato". "Abbiamo superato una Red Bull per tre volte in pista e la nostra prestazione è stata buona con entrambe le vetture - sottolinea Vasseur - considerando che Carlos è stato costretto a una grande rimonta in quello che è stato un fine settimana difficile: prima per ciò che è successo nelle prime prove libere, che ci ha imposto la penalità, e quindi con il testacoda in partenza. Con Charles ci eravamo messi in condizione di puntare alla vittoria dato che nei primi giri avevamo curato le gomme e poi avevamo superato Max in pista. La Safety Car non ci ha aiutato: alla ripartenza ha faticato con il graining ma è riuscito a gestirlo e nel finale è stato nuovamente molto competitivo, al punto da sorpassare Perez per la seconda posizione. Penso che oggi abbiamo disputato una delle migliori gare della carriera e anche Carlos è stato protagonista di una seconda parte di gara molto buona. Dobbiamo cercare di portare questo stato di forma anche ad Abu Dhabi: entrambi i piloti stanno facendo un lavoro fantastico e credo che abbiamo la possibilità di battere la Mercedes per il titolo Costruttori. A Singapore abbiamo vinto quando la Red Bull era sotto ritmo, ma questa volta erano in forma e abbiamo lottato con loro fino all'ultima curva".