F1: Leclerc "improbabile una vittoria nel 2025, ma mai dire mai"

"Il circuito di Marina Bay è ad alto carico ma non penso che in Ferrari ci possiamo aspettare miracoli. A Baku in qualifica non abbiamo fatto un gran lavoro e non credo andrà meglio. Fare la pole position come in Ungheria? Ce la metterò tutta ma non mi aspetto ci siano le stesse condizioni". Così Charles Leclerc nella conferenza stampa piloti in vista del Gp di Singapore.

"In generale penso che qui saremo più lontani dalla McLaren - ha aggiunto - e anche che non avremo mai un vantaggio su di loro fino alla fine della stagione. Quindi vedo improbabile una nostra vittoria nel 2025, ma mai dire mai. Chissà, forse a Las Vegas...".

"Dovremo quindi vedercela con i nostri avversari diretti come le Mercedes. Noi siamo più forti di loro con il caldo e dovremo cogliere le occasioni per colmare il gap nella classifica costruttori" ha detto ancora il monegasco.