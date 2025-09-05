F1: Leclerc insegue Norris, la Ferrari fa sognare Monza
Rossa ancora competitiva in FP2, Antonelli nella ghiaia
La McLaren di Lando Norris (1'19''878) davanti alla Ferrari di Charles Leclerc per una manciata di millesimi (83). La seconda sessione di prove libere non spegne l'entusiasmo a Monza. La Rossa si dimostra nuovamente competitiva dopo la doppietta in FP1: Lewis Hamilton è quinto (+0.192), dietro a Carlos Sainz (ancora terzo, +0.096) e Oscar Piastri (+0.181) e davanti a Max Verstappen (+0.199). Le libere di Kimi Antonelli, invece, durano appena 10': insabbiato alla seconda di Lesmo al quarto giro, chiude penultimo.
