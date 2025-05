Lando Norris su McLaren partirà in pole position nel Gp di Monaco, ottava prova del mondiale di Formula 1. Al suo fianco la Ferrari di Charles Leclerc. Terzo tempo per Oscar Piastri, quarto Lewis Hamilton, quinto Max Verstappen. Fuori dai primi dieci le Mercedes: nel Q1 Kimi Antonelli a muro, nel Q2 problema elettrico per la monoposto di George Russell.